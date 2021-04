Draghi contro Speranza: «il Piano Pandemico era insufficiente» (Di martedì 20 aprile 2021) «Nonostante il coraggio dei nostri medici ed infermieri i nostri piani pandemici si sono dimostrati insufficienti». Mario Draghi, in conferenza stampa, dice quello che alla fine era sotto gli occhi di tutti da mesi ma che qualcuno (come ad esempio l'ex Presidente del consiglio Giuseppe Conte) ha sempre negato o nascosto: il Piano Pandemico italiano era insufficiente, sbagliato, inutile per cercare di arginare la pandemia da Covid-19. Un Piano Pandemico finito persino nel mirino della magistratura e al centro delle inchieste giornalistiche che hanno coinvolto l'OMS ed il suo rappresentante italiano, Ranieri Guerra. Piano che però, piaccia o non piaccia essendo un documento del Ministero della Salute ha una firma, un padre: il Ministro Roberto Speranza. ... Leggi su panorama (Di martedì 20 aprile 2021) «Nonostante il coraggio dei nostri medici ed infermieri i nostri piani pandemici si sono dimostrati insufficienti». Mario, in conferenza stampa, dice quello che alla fine era sotto gli occhi di tutti da mesi ma che qualcuno (come ad esempio l'ex Presidente del consiglio Giuseppe Conte) ha sempre negato o nascosto: ilitaliano era, sbagliato, inutile per cercare di arginare la pandemia da Covid-19. Unfinito persino nel mirino della magistratura e al centro delle inchieste giornalistiche che hanno coinvolto l'OMS ed il suo rappresentante italiano, Ranieri Guerra.che però, piaccia o non piaccia essendo un documento del Ministero della Salute ha una firma, un padre: il Ministro Roberto. ...

