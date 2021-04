Così i nostri ragazzi diventano supereroi (Di martedì 20 aprile 2021) L’invisibilità è un superpotere. Puoi, se vuoi, diventare un supereroe. Lo direi a tutti i ragazzi soprattutto adesso, dopo che hanno passato un anno difficile, nascosti nelle loro camerette, persi in mezzo ai mille quadratini della dad. Lontani da tutto quello che un adolescente dovrebbe fare alla sua età, che da adulti a pensarci a come sarebbe stato per noi, come minimo diamo di testa. Registrato in pieno Covid, Zero, la nuova serie originale Netflix, mette al centro i ragazzi della periferia multietnica di Milano, del quartiere la Barona. Il Barrio, il quartiere dove vivono i protagonisti chiamati da Antonio Dikele Distefano - autore di Non ho mai avuto la mia età, da cui è partito tutto - con un post su Instagram. “Da un po’ di tempo pensavo ad un supereroe nero italiano. Solo avevo paura non ci fossero abbastanza attori per mettere in piedi la ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 aprile 2021) L’invisibilità è un superpotere. Puoi, se vuoi, diventare un supereroe. Lo direi a tutti isoprattutto adesso, dopo che hanno passato un anno difficile, nascosti nelle loro camerette, persi in mezzo ai mille quadratini della dad. Lontani da tutto quello che un adolescente dovrebbe fare alla sua età, che da adulti a pensarci a come sarebbe stato per noi, come minimo diamo di testa. Registrato in pieno Covid, Zero, la nuova serie originale Netflix, mette al centro idella periferia multietnica di Milano, del quartiere la Barona. Il Barrio, il quartiere dove vivono i protagonisti chiamati da Antonio Dikele Distefano - autore di Non ho mai avuto la mia età, da cui è partito tutto - con un post su Instagram. “Da un po’ di tempo pensavo ad un supereroe nero italiano. Solo avevo paura non ci fossero abbastanza attori per mettere in piedi la ...

Ultime Notizie dalla rete : Così nostri ENAV argina l'impatto Covid. Controllo costi bilancia calo traffico "In uno scenario così complesso, consapevoli del ruolo strategico che ENAV svolge per il Paese - ha ...partire dal 2021 "Credo sia la scelta opportuna - ha commentato l'Ad - sono convinto che i nostri ...

Nursing Up: la Fnopi ci dica come vuole agire nei confronti dei biologi vaccinatori. ...come l'ennesimo colpo di mannaia sulle sicurezze dei nostri cittadini e soprattutto dei nostri ... per non dire al contrario?" Così Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up. "Attendiamo con ...

