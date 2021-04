Coronavirus: 1180 nuovi contagi in Puglia, 194 nel Foggiano. Calano casi attivi e ricoverati (Di martedì 20 aprile 2021) Coronavirus in Puglia, sono 1180 le nuove positività rilevate oggi in Puglia su 13.376 tamponi processati: 267 nella provincia di Bari, 216 nella provincia di Bat, 159 nella provincia di Brindisi, 194 ... Leggi su foggiatoday (Di martedì 20 aprile 2021)in, sonole nuove positività rilevate oggi insu 13.376 tamponi processati: 267 nella provincia di Bari, 216 nella provincia di Bat, 159 nella provincia di Brindisi, 194 ...

Advertising

infoitinterno : Coronavirus, in Puglia 1180 nuovi casi su 13mila test (8,8%). Altre 24 vittime. «Riaperture dal 26 aprile o economi… - GravinaLiveIt : #Gravina ?Coronavirus, in 24 ore 1.180 contagi e 24 decessi in Puglia. 267 positivi nel Barese - AltamuraLiveIt : #Altamura Coronavirus: i nuovi casi sono 1.180. Il tasso di positività sfiora il 9% - TaBuonaSera : ??? #COVID?19 Nel Tarantino a preoccupare sono soprattutto i decessi: ben nove, più del 30 per cento dei casi di t… - AltamuraLiveIt : Coronavirus: i nuovi casi sono 1.180. Il tasso di positività sfiora il 9% -