Conferenza stampa Nicola | «L’entusiasmo ti fa andare oltre ogni difficoltà»

(Di martedì 20 aprile 2021): le parole del tecnico del Torino alla vigilia della sfida contro il Bologna Davide, tecnico del Torino, ha parlato inalla vigilia del match contro il Bologna. Le sue parole. BOLOGNA – «Consapevoli che il Bologna ha piacere di gioco ed è una squadra qualitativa, che sta bene. Ma anche noi arriviamo da prestazione importante che ci ha dato consapevolezza. Dobbiamo mantenere alta la concentrazione e lavoriamo sui micro-miglioramenti». GOL DALLA PANCHINA – «Non facciamo distinzioni tra chi gioca e chi subentra, in una fortezza sono importanti tutti i mattoni. E noi ragioniamo così: ci sono 24 elementi, si fa fatica a suonare con un solo strumento ma tutti devono fare la loro parte. Ci sono titolari e chi può fare la differenza, ma non ...

Advertising

DiMarzio : #ManchesterCity , #Guardiola duro sulla #Superlega - borghi_claudio : Il mio intervento da @byoblu di commento alla conferenza stampa di Draghi con un 'attenzione' alle indagini che sta… - DiMarzio : #Pioli presenta la sfida di domani contro il #Sassuolo: tra infortunati e #Superlega - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: Ema, possibili legami tra il vaccino J&J ed eventi rari. 'Ma i benefici superano i rischi', fa sapere l'Agenzia europea d… - Salvamarga88 : @salda__ @tcarapezza @Zorochan_1 una conferenza stampa con 3-4 (non tutti causa covid) presidenti fondatori dove si… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa

COLPO DI STATO ? È particolarmente toccato il tecnico del Sassuolo e inracconta di averne parlato anche con la squadra: "Ieri prima dell'allenamento ho parlato con i ragazzi della ...Come fare, però, per garantire che il tutto si svolga nella massima sicurezza? Di questo tema si è occupata oggi (20 aprile) la Giunta provinciale, e la strada è stata indicata in...In conferenza stampa l'allenatore dei felsinei loda anche il Torino: "Ha giocatori da Europa, ma un'annata storta capita a tutti" ...TORINO (ITALPRESS) – “Noi siamo proiettati al presente che è la gara di domani con il Parma, fondamentale dopo la sconfitta con l’Atalanta. Sappiamo che affrontiamo una squadra che non sta attraversan ...