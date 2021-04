Bagno salino anticellulite | il trattamento dimagrante da provare prima dell’estate!

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bagno salino

Italia a Tavola

Segue poi untermalein acqua termale e sali del Mar Morto, noti per la loro azione drenante sui liquidi accumulati dai tessuti e le proprietà benefiche per combattere gli inestetismi ...Phytorelax, Scrub CorpoOlio 31 Erbe. Prezzo: 10,43 su amazon.it Fa parte della nuova linea Olio 31 erbe , che comprende tanti altri prodotti per la cura del corpo, dalla crema aldoccia.La cellulite e la ritenzione idrica possono essere combattute anche con un bagno salino, un trattamento di bellezza molto efficace e alla portata di tutti.ANCONA - Un ginocchio sbucciato, una scottatura o un taglio mentre si cucina. Capitano piccoli incidenti domestici che dobbiamo essere pronti a fronteggiare con una cassetta di pronto ...