Amici, Arisa svela il gossip su Rosa e Deddy: “lei è gelosissima” (Di martedì 20 aprile 2021) svelato un nuovo gossip sulla coppia di Amici 20, Rosa e Deddy. A rivelarlo è stata direttamente la coach di canto Arisa, che ha raccontato un dettaglio incredibile sulla relazione tra l’ex ballerina di Amici e l’allievo della scuola. Ecco cosa ha detto. Arisa e il gossip su Rosa e Deddy, che ha lasciato tutti … L'articolo proviene da Velvet gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 20 aprile 2021)to un nuovosulla coppia di20,. A rivelarlo è stata direttamente la coach di canto, che ha raccontato un dettaglio incredibile sulla relazione tra l’ex ballerina die l’allievo della scuola. Ecco cosa ha detto.e ilsu, che ha lasciato tutti … L'articolo proviene da Velvet

Advertising

infoitcultura : Amici 20, il dietro le quinte della storia tra Rosa e Deddy: parla Arisa - infoitcultura : Amici, Arisa: tutti i look della cantante - infoitcultura : Deddy e la gelosia di Rosa Di Grazia ad Amici 2021, Arisa svela un curioso retroscena - infoitcultura : Amici: Arisa rivela un gossip imbarazzante su Rosa e Daddy “non lo faceva uscire” - iDoWhatIFuckin2 : RT @vadolentissima: Amici, se Tancredi e Alessandro non avessero avuto Lorella e Arisa come coach #Amici20 -