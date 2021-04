Advertising

amnestyitalia : “Dalle mie parti” dei @Negramaro è la canzone vincitrice 2021 del Premio Amnesty International Italia nella sezione… - SkyTG24 : I Negramaro vincono il Premio Amnesty International 2021 con la canzone Dalle mie parti - zazoomblog : Ai Negramaro il premio 2021 di Amnesty per la canzone sui diritti umani - #Negramaro #premio #Amnesty #canzone - radio41it : I #Negramaro vincono il #PremioAmnesty - blogsicilia : #notizie #sicilia “Dalle mie parti” dei Negramaro è la canzone vincitrice per il 2021 del Premio Amnesty Internatio… -

Ultime Notizie dalla rete : Negramaro premio

Se lo sono aggiudicato icon il brano 'Dalle mie parti' ilAmnesty per la miglior canzone dei big della musica italiana sui diritti umani 2021. La band verrà premiata alla serata finale del festival 'Voci per ...SALENTO - Giunge un nuovo grande successo per la band salentina dei, che proprio nelle scorse ore è riuscita ad aggiudicarsi ilAmnesty International - Italia con la canzone Dalle Mie Parti , giudicato come il miglior brano sui diritti umani. '...“Dalle mie parti”, la canzone che chiude l’album Contatto dei Negramaro si è aggiudicata il premio di Amnesty International Italia assegnato dall’associazione Voci ...Ai Negramaro il Premio Amnesty Italia sezione Big per la miglior canzone sui diritti umani. La premiazione durante il festival “voci per la libertà” in programma dal 23 al 25 luglio a Rosolina Mare ...