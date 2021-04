Acido “sospetto” da Napoli alla Tunisia | sequestro dell’Adm

(Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo per la prevenzione e la repressione delle frodi, i funzionari Adm di1 hanno intercettato, anche grazie al supporto di mirati profili di rischio preventivi, un tentativo di esportazione indi prodotti a “duplice uso”. Con il termine “dual use” si identificano quei beni e quelle tecnologie che, pur essendo principalmente utilizzati per scopi civili, possono essere adoperati nella fabbricazione e nello sviluppo di diverse tipologie di armamenti. La merce, costituita da fluoruro di idrogeno (fluoridrico), è risultata sprovvista della prescritta licenza rilasciata dall’Uama. Le analisi chimiche condotte dal Laboratorio Chimico di Milano hanno confermato la natura del prodotto e la relativa composizione chimica, ...

L', contenuto in dei fusti in plastica, è risultato sprovvista della prescritta licenza rilasciata dall'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (Uama). Le analisi del Laboratorio ...La merce, costituita da fluoruro di idrogeno (fluoridrico), è risultata sprovvista della prescritta licenza rilasciata dall'Uama, prevista dall'Allegato I del Reg CE 428/2009. Le analisi ...Si tratta di materiale definito "dual use" che può essere utilizzato per la fabbricazione e lo sviluppo di diverse tipologie di armamenti ...Quasi 14.700 chilogrammi di fluoruro di idrogeno (acido fluoridrico) sono stati intercettati e sequestrati dai funzionari dell'Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli (Adm) di Napoli ...