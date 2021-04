xCloud per PC e iOS: arriva la beta test per i membri di Xbox Game Pass Ultimate (Di lunedì 19 aprile 2021) A partire da domani 20 aprile, Microsoft invierà una serie di inviti agli abbonati di Xbox Game Pass Ultimate, che potranno provare in anteprima una beta di xCloud, giocando così ad oltre 100 giochi Xbox supportati su browser web Edge, Google Chrome o Safari. Coloro che ricevono un invito avranno bisogno di un controller Bluetooth o USB compativile o potranno utilizzare i controller touch personalizzati per circa 50 giochi supportati. "Nelle prime fasi della beta, ci concentreremo sulla messa a punto delle funzionalità e sulla creazione di un'esperienza coerente su tutte le piattaforme, assicurandoci al contempo che i giochi funzionino al meglio", ha affermato Catherine Gluckstein, responsabile di Project xCloud. "La versione ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 19 aprile 2021) A partire da domani 20 aprile, Microsoft invierà una serie di inviti agli abbonati di, che potranno provare in anteprima unadi, giocando così ad oltre 100 giochisupportati su browser web Edge, Google Chrome o Safari. Coloro che ricevono un invito avranno bisogno di un controller Bluetooth o USB compativile o potranno utilizzare i controller touch personalizzati per circa 50 giochi supportati. "Nelle prime fasi della, ci concentreremo sulla messa a punto delle funzionalità e sulla creazione di un'esperienza coerente su tutte le piattaforme, assicurandoci al contempo che i giochi funzionino al meglio", ha affermato Catherine Gluckstein, responsabile di Project. "La versione ...

