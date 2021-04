Texas: Tesla si schianta contro un albero, nessuno era alla guida (Di lunedì 19 aprile 2021) Due persone hanno perso la vita in un incidente in Texas. Una Tesla è andata addosso ad un albero e si è incendiata. alla guida non c’era nessuno. In Texas due persone hanno perso la vita a bordo di una Tesla Model S. Secondo la polizia, intervenuta al momento dell’incidente, alla guida non c’era nessuno. I due passeggeri che purtroppo hanno perso la vita nell’impatto erano seduti uno nel posto del passeggero affianco al guidatore e l’altro dietro. Leggi anche -> Aosta, 32enne romena trovata morta in bagno L’impatto della Tesla A riportare le dinamiche dell’incidente il Wall Street Journal, secondo il quale il veicolo stava viaggiando ad elevata ... Leggi su ck12 (Di lunedì 19 aprile 2021) Due persone hanno perso la vita in un incidente in. Unaè andata addosso ad une si è incendiata.non c’era. Indue persone hanno perso la vita a bordo di unaModel S. Secondo la polizia, intervenuta al momento dell’incidente,non c’era. I due passeggeri che purtroppo hanno perso la vita nell’impatto erano seduti uno nel posto del passeggero affianco altore e l’altro dietro. Leggi anche -> Aosta, 32enne romena trovata morta in bagno L’impatto dellaA riportare le dinamiche dell’incidente il Wall Street Journal, secondo il quale il veicolo stava viaggiando ad elevata ...

