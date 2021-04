Superyacht Cluster Matching | il 22 aprile Italia e Olanda a confronto online

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il programma dell’eventoorganizzato dal Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana, Navigo e Holland Yachting Group. Forniture sostenibili, nuovi materiali di costruzione, efficientamento energetico e propulsioni, riduzione delle emissioni e nuovi combustibili. Quali le migliori soluzioni, quale la migliore strada verso una sostenibilità del settore dal punto di vista di chi opera nel mercato globale. Sono questi i temi che saranno affrontati nel corso del, evento digitale in programma il prossimo 222021 che metterà aimprese, cantieri e fornitori di due distretti nautici tra i più importanti al mondo: quelli die ...

Advertising

Mess_Marittimo : Corso del Superyacht Cluster Matching il prossimo 22 Aprile - PressMareItalia : Forniture sostenibili, nuovi #materiali di costruzione, efficientamento #energetico e propulsioni, riduzione delle… -

Ultime Notizie dalla rete : Superyacht Cluster

pressmare.it

Sostenibilità e futuro nel mondo dei. Questo il tema che sarà affrontato nel corso delMatching, evento digitale in programma giovedì (22 aprile) durante il quale saranno messe a confronto imprese, cantieri e fornitori di due distretti nautici tra i più importanti al ...Distretti nautici a confronto on line il 22 aprile:matching, la strada verso la sostenibilità. L'incontro tra imprese di Italia e Olanda, paesi leader del settore è organizzato dal distretto tecnologico per la nautica e la ...Sostenibilità e futuro nel mondo dei Superyacht. Questo il tema che sarà affrontato nel corso del Superyacht Cluster Matching, evento digitale in programma giovedì (22 aprile) durante il quale saranno ...Forniture sostenibili, nuovi materiali di costruzione, efficientamento energetico e propulsioni, riduzione delle emissioni e nuovi combustibili. Quali le migliori soluzioni, quale la migliore strada v ...