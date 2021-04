Superlega, Uefa: pronti a escludere i club da nostre competizioni (Di lunedì 19 aprile 2021) 'Il prima possibile dovremo sospendere tutti i club che aderiscono alla Superlega dalle nostre competizioni. E' ancora presto, ma cercheremo di applicare tutte le sanzioni che potremo'. Lo ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 aprile 2021) 'Il prima possibile dovremo sospendere tutti iche aderiscono alladalle. E' ancora presto, ma cercheremo di applicare tutte le sanzioni che potremo'. Lo ha ...

Advertising

pisto_gol : La SuperLega è un business, ideato dai proprietari dei TopClub per sanare i loro deficit con i miliardi di euro de… - riotta : I club che lavorano alla #SuperLega non sono certo Biancaneve ma chi fa passare Uefa e Fifa da santuari dello sport… - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: in una eccezionale dichiarazione congiunta UEFA, Federalcio italiane, inglesi e spagnole, Premier, Seri… - LelloPinto : RT @LelloPinto: La Uefa per bocca di #ceferin ribadisce il NO alla #SuperLega. Ma quello che ha detto a proposito di #Agnelli non ha preced… - tuttocampo : Superlega, Gravina: “Siamo contrari, unica riforma possibile è quella varata dalla UEFA” -