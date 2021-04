Superlega, l’annuncio di JP Morgan: “La finanziamo noi”. Ai club un contributo da 3,5 miliardi (Di lunedì 19 aprile 2021) JP Morgan finanzierà i club che prenderanno parte alla Superlega: “In cambio del loro impegno, i club Fondatori riceveranno un contributo una tantum pari a 3.5 miliardi di euro”. Nuovo colpo di scena per quanto riguarda la Superlega, con JP Morgan che ha scoperto le carte facendo sapere che finanzierà i club che prenderanno parte alla competizione privata organizzata dalle principali società calcistiche europee. La conferma è arrivata da un portavoce londinese del prestigioso istituto bancario. Superlega, i club finanziati da JP Morgan “Il nuovo torneo annuale fornirà una crescita economica significativamente più elevata ed un supporto al calcio europeo tramite un impegno di ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 19 aprile 2021) JPfinanzierà iche prenderanno parte alla: “In cambio del loro impegno, iFondatori riceveranno ununa tantum pari a 3.5di euro”. Nuovo colpo di scena per quanto riguarda la, con JPche ha scoperto le carte facendo sapere che finanzierà iche prenderanno parte alla competizione privata organizzata dalle principali società calcistiche europee. La conferma è arrivata da un portavoce londinese del prestigioso istituto bancario., ifinanziati da JP“Il nuovo torneo annuale fornirà una crescita economica significativamente più elevata ed un supporto al calcio europeo tramite un impegno di ...

Advertising

capuanogio : E il comunicato del #Milan con l'annuncio dell'adesione al progetto della #Superlega - DiMarzio : Le reazioni della #SerieA dopo l'annuncio della creazione della #SuperLega - fanpage : #SuperLega, è ufficiale: nasce il nuovo calcio, l'annuncio dei club coinvolti - infoitsport : Calcio, Serie A in subbuglio per l'annuncio della Superlega: Atalanta, Cagliari e Verona chiedono l'esclusione dell… - raffatnt : Dopo l’annuncio della #SuperLega anche la Cavese dichiara la sua contrarietà: non potrà più giocare a San Siro contro il Milan. Spiaze -