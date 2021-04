Superbonus: accordo Intesa Sp e Sorgenia Green Solutions (Di lunedì 19 aprile 2021) Milano, 19 apr. (Adnkronos) – Sorgenia Green Solutions ha siglato una partnership con Intesa Sanpaolo per massimizzare le opportunità introdotte dal Superbonus 110% dedicato alla riqualificazione energetica. “L’accordo rende possibile la cessione del credito d’imposta a Intesa Sanpaolo, con la sicurezza di essere accompagnati dalla ESCo durante tutte le fasi del processo. Sorgenia Green Solutions gestirà l’intero pacchetto di lavori – dalla diagnosi energetica all’installazione delle soluzioni più idonee – e seguirà tutto il processo relativo al finanziamento”, spiega una nota. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 aprile 2021) Milano, 19 apr. (Adnkronos) –ha siglato una partnership conSanpaolo per massimizzare le opportunità introdotte dal110% dedicato alla riqualificazione energetica. “L’rende possibile la cessione del credito d’imposta aSanpaolo, con la sicurezza di essere accompagnati dalla ESCo durante tutte le fasi del processo.gestirà l’intero pacchetto di lavori – dalla diagnosi energetica all’installazione delle soluzioni più idonee – e seguirà tutto il processo relativo al finanziamento”, spiega una nota. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

