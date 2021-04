Stranger Things 4, quando esce? Slittata la data d’uscita, parola di Mike (Di lunedì 19 aprile 2021) Televisione La serie tv Netflix non uscirà più nel 2021: la conferma è arrivata da uno degli attori del cast Pubblicato su 19 Aprile 2021 Brutte notizie per i fan di Stranger Things. La quarta stagione della popolare serie tv di Netflix non uscirà entro la fine dell’anno. Finn Wolfhard, che presta il volto al giovane Mike fin dalla prima stagione, ha annunciato che il telefilm uscirà ufficialmente nel 2022. Non c’è ancora una data ufficiale ma è probabile che le nuove puntate saranno disponibili nei primi mesi del prossimo anno. Come tante altre serie tv la produzione di Stranger Things è stata rallentata notevolmente dall’emergenza Coronavirus. Le riprese sono prima slittate a causa della pandemia ... Leggi su cityroma (Di lunedì 19 aprile 2021) Televisione La serie tv Netflix non uscirà più nel 2021: la conferma è arrivata da uno degli attori del cast Pubblicato su 19 Aprile 2021 Brutte notizie per i fan di. La quarta stagione della popolare serie tv di Netflix non uscirà entro la fine dell’anno. Finn Wolfhard, che presta il volto al giovanefin dalla prima stagione, ha annunciato che il telefilm uscirà ufficialmente nel 2022. Non c’è ancora unaufficiale ma è probabile che le nuove puntate saranno disponibili nei primi mesi del prossimo anno. Come tante altre serie tv la produzione diè stata rallentata notevolmente dall’emergenza Coronavirus. Le riprese sono prima slittate a causa della pandemia ...

newgirlxnj_ : ma cosa mi significa che mo si scopre che stranger things 4 esce nel 2022, NO, NON LO ACCETTO - brii_hmi : RT @unicOrn_17BlacK: @HSpromopy @Harry_Styles x I vote for #AdoreYou by @Harry_Styles for #BestLyrics at the #iHeartAwards Stranger Things… - unicOrn_17BlacK : @HSpromopy @Harry_Styles x I vote for #AdoreYou by @Harry_Styles for #BestLyrics at the #iHeartAwards Stranger Thi… - fragolachloe : Comunque io vorrei sapere che fine hanno fatto le nuove stagioni di stranger things e la casa di carta, così proprio - sweetxerline : mi è venuto in mente che siamo ad aprile 2021 e ancora non abbiamo notizie sulla 4 stagione di stranger things ah ah ah -