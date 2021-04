Spostamenti, pass, autocertificazione: cosa cambia dal 26 aprile (Di lunedì 19 aprile 2021) Conto alla rovescia per la parziale riapertura dei confini interni in Italia: dal 26 aprile, infatti, ci si potrà spostare tra le Regioni che sono in fascia gialla. Lo stesso non varrà per le aree arancioni e rosse, tra cui gli Spostamenti saranno consentiti solo attraverso un “pass” che certifichi di aver già ricevuto un vaccino o aver già contratto il Covid-19. Secondo il Ministro della Salute, Roberto Speranza, questo dovrebbe essere disponibile entro l’estate. Fino ad allora tra Regioni ad alto rischio contagio resteranno le regole attualmente in vigore: saranno consentiti gli Spostamenti solo per ragioni di salute, lavoro o necessità. Il pass per gli Spostamenti Per quanto riguarda il pass, il governo deve ancora decidere se le informazioni necessarie a spostarsi ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 aprile 2021) Conto alla rovescia per la parziale riapertura dei confini interni in Italia: dal 26, infatti, ci si potrà spostare tra le Regioni che sono in fascia gialla. Lo stesso non varrà per le aree arancioni e rosse, tra cui glisaranno consentiti solo attraverso un “” che certifichi di aver già ricevuto un vaccino o aver già contratto il Covid-19. Secondo il Ministro della Salute, Roberto Speranza, questo dovrebbe essere disponibile entro l’estate. Fino ad allora tra Regioni ad alto rischio contagio resteranno le regole attualmente in vigore: saranno consentiti glisolo per ragioni di salute, lavoro o necessità. Ilper gliPer quanto riguarda il, il governo deve ancora decidere se le informazioni necessarie a spostarsi ...

