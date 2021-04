Scuola Torino | a Borgo Vittoria una domenica a sparlare di Dad

Leggi su dire

(Di lunedì 19 aprile 2021) TORINO – In Borgo Vittoria si parla di Dad in piazza. Il quartiere periferico nella zona di Torino nordovest, ben separato dal centro, ieri ha visto l’incontro “Come va la DaD? Parliamone in periferia”, un evento nato spontaneo da tre ragazzi di neanche vent’anni, che hanno portato in piazza insegnanti, genitori e presidi per parlare della famigerata didattica a distanza e di come l’insegnamento da remoto abbia cambiato quest’ultimo anno scolastico.