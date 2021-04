Scandalo a UeD | un cavaliere di Gemma viene cacciato e la redazione lo minaccia | “O cancelli il post o ti denunciamo” Di chi si tratta e cos’è successo

Leggi su viaggiarealverde

(Di lunedì 19 aprile 2021) In programmi come Uomini e Donne, non sempre è facile distinguere chi si presenta per cercare l’amore e chi invece cerca solo visibilità. Senza contare poi che non tutti riescono ad avere una relazione all’interno dello studio, a causa di tutte le dinamiche che si vanno a creare tra i protagonisti. Sono molti infatti che abbandonano la trasmissione di Maria De Filippi da single, salvo poi trovare un partner anche a causa della visibilità ottenuta. Molti sono contenti di aver vissuto questa esperienza, altri sono ancora arrabbiati con lo staff. E poi ci sono quelli che dallo staff sono stati cacciati dal programma, in seguito a varie segnalazioni. Parliamo di Fabrizio Cilli, arrivato in studio per corteggiareGalgani, uno dei volti più famosi dello show di Maria. Sembra però che all’epoca del suo corteggiamento, lui avesse una fidanzata e che Gianni Sperti ...