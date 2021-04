Sacchi: 'Inter, c'è solo un rischio per lo scudetto. Juve, vedo dei miglioramenti' (Di lunedì 19 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 19 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

Gazzetta_it : A tu per tu con #Sacchi: '#Juve? Vedo miglioramenti. Ho un consiglio per l'#Inter' - FcInterNewsit : Sacchi: 'Dopo l'autogol si è vista la potenza dell'Inter. L'unico rischio? Quello di sentirsi invincibili' - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: A tu per tu con #Sacchi: '#Juve? Vedo miglioramenti. Ho un consiglio per l'#Inter' - CrapanzanoRobin : RT @Gazzetta_it: A tu per tu con #Sacchi: '#Juve? Vedo miglioramenti. Ho un consiglio per l'#Inter' - sportli26181512 : Sacchi: 'Inter, c'è solo un rischio per lo scudetto. Juve, vedo dei miglioramenti': Sacchi: 'Inter, c'è solo un ris… -