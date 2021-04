Riaprire la scuola al 100 per cento è davvero una buona idea? (Di lunedì 19 aprile 2021) Dal 26 aprile riparte la scuola in presenza nelle zone gialle e arancioni. E, a maggio, il governo ipotizza il rientro in classe per il 100 per cento degli studenti italiani, scuole superiori e università comprese. L’annuncio del governo è stato definito dal ministro della salute Roberto Speranza– come il resto delle aperture – “un rischio ragionato” . È davvero così?Trai primi a sollevare dubbi, l’Associazione dei presidi. Prima questione secondo loro: i trasporti pubblici che non sarebbero stati potenziati abbastanza. Il Governo, è vero, ha messo a disposizione 390 milioni di euro per farlo, ma la flotta, soprattutto degli autobus, non si crea nell’arco di una settimana. foto: Getty ImagesSecondo Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi, i trasporti pubblici non sono ancora stati messi in sicurezza. ... Leggi su wired (Di lunedì 19 aprile 2021) Dal 26 aprile riparte lain presenza nelle zone gialle e arancioni. E, a maggio, il governo ipotizza il rientro in classe per il 100 perdegli studenti italiani, scuole superiori e università comprese. L’annuncio del governo è stato definito dal ministro della salute Roberto Speranza– come il resto delle aperture – “un rischio ragionato” . Ècosì?Trai primi a sollevare dubbi, l’Associazione dei presidi. Prima questione secondo loro: i trasporti pubblici che non sarebbero stati potenziati abbastanza. Il Governo, è vero, ha messo a disposizione 390 milioni di euro per farlo, ma la flotta, soprattutto degli autobus, non si crea nell’arco di una settimana. foto: Getty ImagesSecondo Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi, i trasporti pubblici non sono ancora stati messi in sicurezza. ...

