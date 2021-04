Returnal: l’esclusiva PS5 mostra i suoi frenetici combattimenti in un nuovo Dev Diary (Di lunedì 19 aprile 2021) Returnal, l’attesissimo sparatutto rogue-like di Housemarque per PS5, mostra i suoi frenetici combattimenti in un nuovo Dev Diary Returnal è una delle esclusive per PS5 più attese, e gli sviluppatori hanno deciso di approfondirne i combattimenti in un nuovo Dev Diary. Housemarque è una software house che si è sempre distinta nello sviluppo di sparatutto a scorrimento ad alto tasso di adrenalina, ma il loro nuovo titolo si appresta ad offrire qualcosa di molto, molto più stratificato anche sul piano narrativo. Il Dev Diary di Returnal ci mostra le caratteristiche dell’esclusiva PS5 Il Dev Diary in ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 19 aprile 2021), l’attesissimo sparatutto rogue-like di Housemarque per PS5,in unDevè una delle esclusive per PS5 più attese, e gli sviluppatori hanno deciso di approfondirne iin unDev. Housemarque è una software house che si è sempre distinta nello sviluppo di sparatutto a scorrimento ad alto tasso di adrenalina, ma il lorotitolo si appresta ad offrire qualcosa di molto, molto più stratificato anche sul piano narrativo. Il Devdicile caratteristiche delPS5 Il Devin ...

