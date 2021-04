Pregliasco sulle riaperture | ' Ci sarà un prezzo da pagare'

Advertising

globalistIT : - mistermeo : RT @globalistIT: - DimitriBettini1 : RT @Adnkronos: Il virologo @preglias sulle restrizioni anti #COVID19 in Italia sposa la linea di #Draghi. - preglias : RT @Adnkronos: Il virologo @preglias sulle restrizioni anti #COVID19 in Italia sposa la linea di #Draghi. - AntonellaBast10 : RT @MG5719: Così la sperimentazione sulle cavie umane, più o meno consapevoli di esserlo , può -

Ultime Notizie dalla rete : Pregliasco sulle

Globalist.it

ad_dyn La ripresa dalla scuola completamente in presenza sta preoccupando molto Fabrizio: "Non tanto i piccolini, ma gli adolescenti e la fascia giovanile", ha ricordato, sono "colpiti ...... secondo cui il rischio calcolatoriaperture dal 26 aprile è un 'rischio calcolato male' , ... D'accordo anche il virologo Fabrizio, secondo cui 'Come abbiamo fatto finora dovremo ..."Le riaperture sono un rischio oggettivo per la scienza", così il virologo Fabrizio Pregliasco sul nuovo decreto del Presidente Draghi.La ripresa dalla scuola completamente in presenza "preoccupa molto" Fabrizio Pregliasco intervenuto ad 'Agorà' su Rai3.