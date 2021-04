Non è l'Arena, malore in diretta per Massimo Giletti: “Forse non riesco a continuare” (Di lunedì 19 aprile 2021) Ieri sera Massimo Giletti ha avuto un malore in diretta durante la puntata di Non è l'Arena: il conduttore ha rischiato di non poter continuare la trasmissione. Massimo Giletti ha avuto un malore durante Non è l'Arena: il conduttore ha accusato dei forti dolori all'addome. "Forse non riesco a continuare" ha detto al pubblico prima di mandare in onda la pubblicità. Ieri sera domenica 18 aprile, il pubblico di Non è l'Arena ha capito subito che qualcosa non andava, ad un certo punto della trasmissione Massimo Giletti ha iniziato a sudare e parlava con fatica. In studio si discuteva del piano sull'emergenza sanitaria e, in ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 aprile 2021) Ieri seraha avuto unindurante la puntata di Non è l': il conduttore ha rischiato di non poterla trasmissione.ha avuto undurante Non è l': il conduttore ha accusato dei forti dolori all'addome. "non" ha detto al pubblico prima di mandare in onda la pubblicità. Ieri sera domenica 18 aprile, il pubblico di Non è l'ha capito subito che qualcosa non andava, ad un certo punto della trasmissioneha iniziato a sudare e parlava con fatica. In studio si discuteva del piano sull'emergenza sanitaria e, in ...

