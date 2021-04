Mager-Djere in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Belgrado 2021

(Di lunedì 19 aprile 2021) Gianlucasfida Lasloal secondo turno dell’Atp 250 di. Il giocatore azzurro ha superato le qualificazioni, battendo il francese Benjamin Bonzi e il giapponese Taro Daniel. Al debutto nel main draw affronta il giocatore di casa, reduce dalla finale persa a Cagliari contro Lorenzo Sonego. IL TABELLONE IL MONTEPREMI Il match andrà in scena martedì 20 aprile, come terzo incontro dalle ore 12:00 (dopo Bagnis-Kecmanovic). Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livedisponibile sul sito ufficiale dell’emittente in questione. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sullo scontro tra gli azzurri. SportFace.

