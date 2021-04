L’uscita di Stranger Things 4 su Netflix? Arrivederci al 2022!

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 19 aprile 2021) L’arrivo di4 susi farà attendere più del previsto: sono passati quasi due anni da quando la stagione 3 è uscita in pompa magna, con un enorme battage promozionale, nel luglio del 2019 e a quanto pare il 2021 non sarà l’anno di un nuovo capitolo della saga degli abitanti di Hawkins. L’appuntamento con4 su, se tutto va come previsto, è rimandato al 2022. E dopo un anno di pandemia non c’è da stupirsi: la produzione era partita all’inizio del 2020 con tanto di teaser rivelatore sulla sorte di Hopper, poco prima che il Coronavirus arrivasse negli Stati Uniti in modo massiccio. A marzo si è resa necessaria, come per quasi tutte le produzioni audiovisive nella maggior parte degli Stati, l’interruzione delle riprese di ...