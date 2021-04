“Lo sapranno questa sera”. Isola dei famosi, una grossa e inaspettata novità per i naufraghi (e per il pubblico) (Di lunedì 19 aprile 2021) Torna l’Isola dei famosi e si preannuncia una puntata ricca di colpi di scena. Dopo gli abbandoni di Brando Giorgi ed Elisa Isoardi, Ilary Blasi tenterà di dare nuova linfa al reality i cui ascolti sono in calo. La puntata registrata e mandata in differita giovedì scorso ha subito un calo di share e spettatori davvero importante rispetto ai precedenti appuntamenti. La Blasi ha ottenuto nell’ultima puntata 2.942.000 spettatori e il 17,1%. Molto meglio ha fatto la terza puntata di Un Passo dal Cielo 6 che ha conquistato 4.913.000 spettatori e il 20,8% di share. Pur in calo, rispetto agli standard delle fiction Rai, Daniele Liotti ha sfiorato vette del 22%. questa volta Ilary Blasi si scontra con La Fuggitiva, la miniserie con Vittoria Puccini e Riccardo Leonelli, in onda su Rai1, è davvero un successo di spettatori, share e critica. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) Torna l’deie si preannuncia una puntata ricca di colpi di scena. Dopo gli abbandoni di Brando Giorgi ed Elisa Isoardi, Ilary Blasi tenterà di dare nuova linfa al reality i cui ascolti sono in calo. La puntata registrata e mandata in differita giovedì scorso ha subito un calo di share e spettatori davvero importante rispetto ai precedenti appuntamenti. La Blasi ha ottenuto nell’ultima puntata 2.942.000 spettatori e il 17,1%. Molto meglio ha fatto la terza puntata di Un Passo dal Cielo 6 che ha conquistato 4.913.000 spettatori e il 20,8% di share. Pur in calo, rispetto agli standard delle fiction Rai, Daniele Liotti ha sfiorato vette del 22%.volta Ilary Blasi si scontra con La Fuggitiva, la miniserie con Vittoria Puccini e Riccardo Leonelli, in onda su Rai1, è davvero un successo di spettatori, share e critica. ...

Advertising

Maryyyy53845168 : RT @xparoledicarta: questa cosa degli stream è più che sbagliata e a soffrirne saranno solo i cantanti stessi,si troveranno con numeri pomp… - xparoledicarta : questa cosa degli stream è più che sbagliata e a soffrirne saranno solo i cantanti stessi,si troveranno con numeri… - _rits99_ : RT @realrosydc: Pensando ai tifosi della Juve che questa sera devono guardarsi Inter Napoli e non sapranno se gufare contro l’Inter o contr… - chiariz2 : RT @realrosydc: Pensando ai tifosi della Juve che questa sera devono guardarsi Inter Napoli e non sapranno se gufare contro l’Inter o contr… - Asia90847274 : RT @realrosydc: Pensando ai tifosi della Juve che questa sera devono guardarsi Inter Napoli e non sapranno se gufare contro l’Inter o contr… -