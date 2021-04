L’Equipe sulla Super Lega: “La guerra dei ricchi” (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo l’annuncio nella notte della creazione della Super Lega da parte di 12 top club si sono scatenate le reazioni. In Francia L’Equipe non usa mezzi termini: “La guerra dei ricchi“. Con Juve e Real Madrid su tutte da un lato (Florentino Perez e Andrea Agnelli sono rispettivamente presidente e vice-presidente della Super Lega) e Psg e Bayern Monaco dall’altro rappresentati da Al-Khelafi e Rummenigge che sono rimasti, per ora, fedeli all’Uefa. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo l’annuncio nella notte della creazione dellada parte di 12 top club si sono scatenate le reazioni. In Francianon usa mezzi termini: “Ladei“. Con Juve e Real Madrid su tutte da un lato (Florentino Perez e Andrea Agnelli sono rispettivamente presidente e vice-presidente della) e Psg e Bayern Monaco dall’altro rappresentati da Al-Khelafi e Rummenigge che sono rimasti, per ora, fedeli all’Uefa. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

