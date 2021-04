Lavoro | Brunetta interviene su corso-concorso Ripam in Campania | Serve esame per entrare in Pa

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il ministro per la Pa Renatooggisu ‘Il Mattino’ con un articolo a sua firma per fare “un’operazione verità a tutti i lettori” per chiarire le modalità delconinfa riferimento “al mondo sindacale e non solo” dal quale “vengono avanzate errate e fuorvianti” proposte, che – spiega – “non rendono un buon servizio né ai tanti giovani impegnati nella formazione né alle amministrazioni che attendono le assunzioni dopo anni di blocco del turnover e impoverimento degli organici”. “Lo dice il nome: il-conbandito dalla regione il 9 luglio 2019 è una procedura che prevede due distinte fasi, quella dele quella del con, per il quale ...

Secondo Graziano Musella, parlamentare di Forza Italia in Commissionealla Camera, "il Piano di assunzioni nella pubblica amministrazione, varato dal ministro Renato, con la ...Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato, ha comunque sottolineato che si tratta solo di una piccola parte delle assunzioni previste dal Patto per ildel governo Draghi. ...“I lavoratori autonomi, specie se giovani, donne e meridionali, sono i veri precari nella filiera del lavoro in Italia. La crisi pandemica ha fatto emergere con chiarezza ...Tra le novità contenute nel Patto per il Lavoro del governo Draghi l'aumento di 107 euro al mese in busta paga per i dipendenti statali ...