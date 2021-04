La Superlega fa gol in Borsa. Volano i titoli di Juventus e Manchester Utd. La nuova formula porterebbe 4 miliardi nelle casse dei club (Di lunedì 19 aprile 2021) La Borsa non solo ci crede ma apprezza e premia. Juventus e Manchester United le uniche due squadre, delle dodici coinvolte nel progetto Superlega, quotate sono protagoniste di una seduta da incorniciare. Il club di Torino, trattato a piazza Affari, porta a casa un guadagno del 18%, con una capitalizzazione aumentata di circa 200 milioni di euro in poche ore. Il Manchetser United, che è invece quotato a Wall Street, sale di circa il 10% con una capitalizzazione che si avvicina ai 3 miliardi di dollari (2,5 mld di euro). Restano invece al palo Roma e Lazio, escluse dal “privè” dei 12 fondatori e che quindi ogni anno dovranno conquistarsi uno dei 5 pass si accesso per partecipare al torneo. Sui mercati si guarda dunque più ai possibili maggiori guadagni garantiti dall’operazione che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Lanon solo ci crede ma apprezza e premia.United le uniche due squadre, delle dodici coinvolte nel progetto, quotate sono protagoniste di una seduta da incorniciare. Ildi Torino, trattato a piazza Affari, porta a casa un guadagno del 18%, con una capitalizzazione aumentata di circa 200 milioni di euro in poche ore. Il Manchetser United, che è invece quotato a Wall Street, sale di circa il 10% con una capitalizzazione che si avvicina ai 3di dollari (2,5 mld di euro). Restano invece al palo Roma e Lazio, escluse dal “privè” dei 12 fondatori e che quindi ogni anno dovranno conquistarsi uno dei 5 pass si accesso per partecipare al torneo. Sui mercati si guarda dunque più ai possibili maggiori guadagni garantiti dall’operazione che ...

