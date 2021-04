La speranza è nel fare (Di lunedì 19 aprile 2021) Non ci resta che fare. Sperare ci va poco, lo dicono i numeri, lo diciamo noi per primi al bar, al telefono, agli amici, ai nemici. Lo sentiamo quando camminiamo da soli e la vita nuova ci sembra estranea, non più surreale. Ha perso fasi, quindi prospettiva. Non appendiamo più bandiere né arcobaleni alle finestre, le zone rosse non sono un confino domestico, e per strada ci sono le persone, grazie al cielo, e non più i cerbiatti che l’anno scorso avevamo il romanticismo di pensare incarnassero la natura che si riappropriava dei suoi spazi, quando invece, più prosaicamente, la natura aveva fame. Viviamo il presente e non significa che ci lasciamo vivere, ma che agiamo, per la prima volta, slegati dal contesto, dalla congiuntura, da quello che è stato e potrebbe essere. Sta qui la grande differenza, o almeno una delle differenze, tra prima e dopo: quando agiamo, proviamo ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 19 aprile 2021) Non ci resta che. Sperare ci va poco, lo dicono i numeri, lo diciamo noi per primi al bar, al telefono, agli amici, ai nemici. Lo sentiamo quando camminiamo da soli e la vita nuova ci sembra estranea, non più surreale. Ha perso fasi, quindi prospettiva. Non appendiamo più bandiere né arcobaleni alle finestre, le zone rosse non sono un confino domestico, e per strada ci sono le persone, grazie al cielo, e non più i cerbiatti che l’anno scorso avevamo il romanticismo di pensare incarnassero la natura che si riappropriava dei suoi spazi, quando invece, più prosaicamente, la natura aveva fame. Viviamo il presente e non significa che ci lasciamo vivere, ma che agiamo, per la prima volta, slegati dal contesto, dalla congiuntura, da quello che è stato e potrebbe essere. Sta qui la grande differenza, o almeno una delle differenze, tra prima e dopo: quando agiamo, proviamo ...

