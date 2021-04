Il Comune di Bologna si prepara ad una stretta sui messaggi pubblicitari luminosi

Leggi su dire

(Di lunedì 19 aprile 2021) BOLOGNA – I messaggi pubblicitari che invadono le città diventano sempre più tecnologici e luminosi, così il Comune di Bologna ha deciso di affrontare la questione e capire come gestirne l’impatto sia diurno che notturno: lo segnala in commissione l’assessore al Bilancio, Davide Conte, intervenendo sulle sollecitazioni avanzate sul tema delle pubblicità dal consigliere comunale Andrea Colombo (Pd). Per il dem, infatti, “almeno le cinque o sei piazze storiche della città dovremmo tenerle libere dalla pubblicità commerciale”. Nello specifico, Colombo fa riferimento agli “spazi di particolare importanza cittadina” che sono definiti come tali dalla Giunta. La Soprintendenza è molto attenta quando si tratta di installare le rampe per disabili sul Crescentone o le nuove rastrelliere per le bici, sottolinea il consigliere “ma poi in piazza Maggiore, piazza Re Enzo, piazza Nettuno o piazza Galvani ci ritroviamo enormi occupazioni pubblicitarie, in occasione sia di cantieri che di eventi, che credo arrechino un pregiudizio ben maggiore alla fruibilità del patrimonio storico e architettonico”. Il conseguente mancato introito per il Comune, aggiunge in corso di dibattito Colombo, non sarebbe così elevato: in base alle informazioni reperite dallo stesso consigliere, ad esempio, per piazza Maggiore si parla di 9.500 euro di media all’anno nel periodo 2016-2019. Infine, da questo giro di vite Colombo salverebbe comunque le iniziative pubblicitarie che fanno capo al Comune stesso. “Mi trovo in assoluto accordo” con l’ex assessore, afferma Giulio Venturi (Insieme Bologna), associandosi alla richiesta di “evitare l’affissione di cartelloni che vanno a deturpare la bellezza delle nostre piazze”.