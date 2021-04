Fisco e cartelle esattoriali: dal 1° maggio 2021 in partenza 15 milioni di atti, riprendono anche i pignoramenti (Di lunedì 19 aprile 2021) cartelle esattoriali verso la ripartenza. Dopo la sospensione dettata dalla grave emergenza sanitaria ed economica per coronavirus il Fisco si prepara ad allineare le attività di riscossione. A livello pratico, questo significa che torneranno a funzionare i procedimenti di invio delle cartelle esattoriali. La data da tenere presente è il prossimo 1° maggio 2021. A partire da tale scadenza inizieranno infatti i nuovi invii. Sulla questione pende da tempo la possibilità di una nuova proroga dei termini. Purtroppo l’ipotesi non si è finora concretizzata. Alcuni sperano ancora in un ennesimo rinvio da inserire all’interno del decreto sostegni bis, ma sembra sempre più probabile che con la riapertura delle ... Leggi su notizieora (Di lunedì 19 aprile 2021)verso la ri. Dopo la sospensione dettata dalla grave emergenza sanitaria ed economica per coronavirus ilsi prepara ad allineare levità di riscossione. A livello pratico, questo significa che torneranno a funzionare i procedimenti di invio delle. La data da tenere presente è il prossimo 1°. A partire da tale scadenza inizieranno infi nuovi invii. Sulla questione pende da tempo la possibilità di una nuova proroga dei termini. Purtroppo l’ipotesi non si è finora concretizzata. Alcuni sperano ancora in un ennesimo rinvio da inserire all’interno del decreto sostegni bis, ma sembra sempre più probabile che con la riapertura delle ...

