Embraco | dopo la giravolta di Giorgetti la gestione della crisi torna alla viceministra Todde Confermato il presidio al Mise

(Di lunedì 19 aprile 2021) La settimana scorsa le dichiarazioni del ministro allo Sviluppo Giancarloa favore di una soluzione interamente privata per il rilancioavevano lasciato interdetti i sindacati. Che avevano rilevato come il progetto Italcomp basato sulla fusione con Acc e l’ingresso di Invitalia risultasse “completamente stravolto“. Ora però, a pochi giorni dall’avvio del licenziamento collettivo, il quadro cambia ancora: le redinino nelle manidello Sviluppo economico Alessandra(M5s), che nei mesi scorsi aveva sostenuto il piano per la realizzazione del terzo polo europeo di componenti per elettrodomestici con capitale per il 70% pubblico tramite il fondod’impresa e fondi regionali del Piemonte e del ...

Intanto, sempre più caldo il dossier ex. "Nonostante le continue richieste ancora non è ... di buona politica industriale e che stava passando dalla fase progettuale,un lungo lavoro di ...I lavoratori dell'exdi Riva di Chieri e della Acc Wanbao di Belluno saranno domani alle 10 davanti al Mise per ...un lungo lavoro di confronto con le parti sociali, a quella di ...I lavoratori dell'ex Embraco di Riva di Chieri e della Acc Wanbao di Belluno saranno domani alle 10 davanti al Mise per chiedere "un intervento immediato del governo per non far morire il progetto Ita ...(Teleborsa) - A seguito dell'assegnazione delle deleghe, ho definito oggi il calendario delle vertenze che saranno convocate nelle prossime 2 settimane al MiSE. Giovedì 22 aprile il tavolo Dema, il 23 ...