Demon' s Souls per PS5 e la meravigliosa copertina animata creata da un fan

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il remake di Bluepoint Games del classico per PS3'sè uscito per PS5 da circa 6 mesi e molti giocatori ritengono che sia migliorato con successo rispetto all'originale con innovazioni tecniche e grafiche. Il remake di'svanta un aggiornamento del design visivo tra le altre differenze tra le versioni PS5 e PS3, ma riesce anche a mantenere palpabile lo spirito del gioco originale nel gameplay. La box art riconoscibile del remake è un cambiamento che i fan hanno apprezzato, e alcuni hanno usato il loro talento per rendere la box art PS5 probabilmente ancora migliore. Un fan del gioco ha utilizzato i propri talenti di realtà aumentata per aggiungere alcune animazioni impressionanti al design della box art. La realtà aumentata copre un'ampia varietà di effetti visivi, comprese le creature virtuali ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Demon Souls

LaScimmiaPensa.com

... considerando le affermazioni dell'insider) ci sarebbe Bluepoint Games, uno studio di sviluppo che è legatissimo al mondo Sony e che ha lavorato a diverse riedizioni, ultima quella di's. ...Un remake con così tanti cambiamenti e non un remake 'uno a uno' in stile, Spyro e Crash potrebbe sì aver senso. Ma prima bisogna capire se questi rumor troveranno o meno conferma. Per ...Il remake di Bluepoint Games del classico per PS3 Demon's Souls è uscito per PS5 da circa 6 mesi e molti giocatori ritengono che sia migliorato con successo rispetto all'originale con innovazioni tecn ...A due settimane dal lancio, il team di Housemarque ha rilasciato una nuova serie di immagini dedicata agli alieni ostili che affronteremo in Returnal.