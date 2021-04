Dall’Ucraina al Mar Nero | ecco la Putin strategy Scrive Alli

Leggi su formiche

(Di lunedì 19 aprile 2021) Simolto, in questi giorni, della situazione di crisi nell’est dell’Ucraina. La regione del Donbas, nella quale da sette anni si scontrano le forze governative ed i separatisti filorussi, appare nuovamente al centro dei timori della comunità internazionale. Come spesso accade, in una situazione di crisi si osservano gli effetti, ma pochi si preoccupano di analizzare le cause. Invece, la comprensione delle dinamiche che stanno dietro a fatti complessi è indispensabile per poterle affrontare con cognizione di causa. In questa breve analisi, vorrei partire da una premessa necessaria. Quando si parla della Russia, si dà per scontato che essa sia una superpotenza globale. Ciò è vero solo in parte. Infatti, la Russia si presenta oggi come un gigante dai piedi d’argilla. È lo stato più esteso del mondo, sono ben 11 i fusi orari che, da Kaliningrad alla Kam?atka, ...