Covid | presto un test rapido da fare a casa e acquistabile nei supermercati

Andrea Ducci del Corriere della Sera dà notizia di un test rapido per l'autodiagnosi del Covid che dovrebbe essere disponibile a partire dalla prima settimana di maggio anche nei supermercati: costerebbe tra i 6 e gli 8 euro e permettere in 15 minuti di avere l'esito. Distribuito dal gruppo austriaco Technomed, è stato inserito nell'elenco dei dispositivi medici da parte del ministero della Salute, classificazione che ne consente la vendita nei supermercati, nei negozi e presso tutte quelle attività commerciali che decideranno di proporlo al pubblico. In pratica un tampone da effettuare nella regione nasale che, dopo 15 minuti, riesce anche a rilevare le eventuali mutazioni del virus conosciute. Si tratta di un kit antigenico che, seppur non avendo la stessa affidabilità di un test

