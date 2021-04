Christian Bale cambia look per Thor: Love and Thunder (Di lunedì 19 aprile 2021) Christian Bale appare con un look diverso nelle foto trapelate online, scattate in un momento di pausa dalle riprese di Thor: Love and Thunder Procedono a gonfie vele le riprese del quarto capitolo dedicato al Dio del Tuono, Thor. Ormai da tempo il cast è stato ufficializzato, con la presenza di qualche cameo sparso qua e là che contraddistingue da sempre le pellicole asgardiane. Tra i membri del cast troviamo anche Cristian Bale, il villain principale del nuovo cinecomic targato Marvel: Thor Love and Thunder. Dopo aver vestito i panni di Batman nella trilogia di Nolan, il pluripremiato attore debutterà nel Marvel Cinematic Universe come Gorr il Macellatore di Dei. Christian ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 19 aprile 2021)appare con undiverso nelle foto trapelate online, scattate in un momento di pausa dalle riprese diandProcedono a gonfie vele le riprese del quarto capitolo dedicato al Dio del Tuono,. Ormai da tempo il cast è stato ufficializzato, con la presenza di qualche cameo sparso qua e là che contraddistingue da sempre le pellicole asgardiane. Tra i membri del cast troviamo anche Cristian, il villain principale del nuovo cinecomic targato Marvel:and. Dopo aver vestito i panni di Batman nella trilogia di Nolan, il pluripremiato attore debutterà nel Marvel Cinematic Universe come Gorr il Macellatore di Dei....

Advertising

Stay_Nerd : Thor: Love & Thunder – nuove foto mostrano il look di Christian Bale sul set - GothicPsyche : RT @_amantedelcine_: CHRISTIAN BALE È ARRIVATO SUL SET DI THOR: LOVE AND THUNDER. - GianlucaOdinson : L'alba della libertà, la storia vera e le polemiche sul film con Christian Bale - GianlucaOdinson : Christian Bale con la testa rasata per Thor: Love and Thunder, ecco le foto - MangaForevernet : ? Thor: Love and Thunder - le nuove foto dal set mostrano Christian Bale ? ? -