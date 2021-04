Cerved | rischio disoccupazione post - Covid al 17% a fine anno

(Di lunedì 19 aprile 2021)al 17%, con pesanti conseguenze sociali soprattutto nel Sud e in alcune aree turistiche del Nord, più colpite dalla pandemia. E' quanto emerge dal Rapporto Italia ...

Advertising

VerdiVeneto : RT @ItaliaOggi: Il Cerved: entro fine anno c'è il rischio di una disoccupazione al 17% - AnsaTrentinoAA : Sviluppo sostenibile: al top Bolzano e Milano, allarme Sud. Cerved, pandemia allarga divario. Rischio disoccupazion… - nhpaolocastelli : RT @GonnelliLuca: Butta bene. Il Cerved: entro fine anno c'è il rischio di una d… - GonnelliLuca : Butta bene. Il Cerved: entro fine anno c'è il rischio di… - Flavr7 : RT @ItaliaOggi: Il Cerved: entro fine anno c'è il rischio di una disoccupazione al 17% -

Ultime Notizie dalla rete : Cerved rischio

disoccupazione post - Covid al 17%, con pesanti conseguenze sociali soprattutto nel Sud e in ... E' quanto emerge dal Rapporto Italia Sostenibile 2021 elaborato dache ha valutato gli ...Secondo la fotografia scattata dal rapporto 'Italia sostenibile' eleborato da, la provincia ... nella condizione degli anziani, nella tutela del territorio e nella gestione del...Masci: "Tra le voci oggetto di elaborazione dati spicca quella dell’ambiente, che ci colloca al sedicesimo posto su scala nazionale, ma non va trascurato ...Pescara capofila del centro-sud e nella prima fascia dei capoluoghi più virtuosi d’Italia per la sostenibilità economica, sociale e ambientale. È quanto ...