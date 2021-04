Assemblea Lega conclusa. Juventus, Inter e Milan: 'Vogliamo restare in Serie A' (Di lunedì 19 aprile 2021) Come riporta ' gazzetta.it ', la richiesta di bianconeri, nerazzurri e rossoneri è stata chiara: ' Vogliamo continuare a giocare in Serie A' . Nel frattempo, sul fronte europeo, venerdì è in ... Leggi su forzaroma.info (Di lunedì 19 aprile 2021) Come riporta ' gazzetta.it ', la richiesta di bianconeri, nerazzurri e rossoneri è stata chiara: 'continuare a giocare inA' . Nel frattempo, sul fronte europeo, venerdì è in ...

