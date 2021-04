Amici, Martina Miliddi: il post di ringraziamento, chi non è stato nominato (Di lunedì 19 aprile 2021) Amici La danzatrice spunta sui social con un messaggio di ringraziamento: ecco chi non è stato menzionato Pubblicato su 19 Aprile 2021 Martina Miliddi rompe il silenzio sui social, pubblicando un post dopo l’eliminazione da Amici di Maria De Filippi. Tra le persone ringraziate non figura la professoressa Alessandra Celentano. L’allieva di Lorella Cuccarini ha dovuto dire addio al talent show nella fase del serale durante la diretta di sabato 17 aprile, terminando la sua esperienza televisiva. Martina ha scelto di non menzionare nel post di ringraziamento allo show la coreografa e insegnante di danza classica. Non un caso o una ... Leggi su cityroma (Di lunedì 19 aprile 2021)La danzatrice spunta sui social con un messaggio di: ecco chi non èmenzionato Pubblicato su 19 Aprile 2021rompe il silenzio sui social, pubblicando undopo l’eliminazione dadi Maria De Filippi. Tra le persone ringraziate non figura la professoressa Alessandra Celentano. L’allieva di Lorella Cuccarini ha dovuto dire addio al talent show nella fase del serale durante la diretta di sabato 17 aprile, terminando la sua esperienza televisiva.ha scelto di non menzionare neldiallo show la coreografa e insegnante di danza classica. Non un caso o una ...

