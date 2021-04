After: un film prequel e un ulteriore sequel in lavorazione (Di lunedì 19 aprile 2021) La saga cinematografica After, tratta dai romanzi scritti da Anna Todd, potrà contare su un nuovo film prequel e un ulteriore sequel. After, il franchise cinematografico tratto dai libri di Anna Todd, avrà anche un film prequel e un ulteriore sequel. Castille Landon, che sta concludendo la postproduzione del terzo e del quarto film, si occuperà dei nuovi progetti in fase di sviluppo. I lungometraggi di After raccontano la storia d'amore di Tessa e Hardin, personaggi affidati agli attori Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin. Il prequel sarà dedicato al primo amore di Hardin, mostrato quando è un giovane teenager, mentre il sequel racconterà la storia ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 aprile 2021) La saga cinematografica, tratta dai romanzi scritti da Anna Todd, potrà contare su un nuovoe un, il franchise cinematografico tratto dai libri di Anna Todd, avrà anche une un. Castille Landon, che sta concludendo la postproduzione del terzo e del quarto, si occuperà dei nuovi progetti in fase di sviluppo. I lungometraggi diraccontano la storia d'amore di Tessa e Hardin, personaggi affidati agli attori Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin. Ilsarà dedicato al primo amore di Hardin, mostrato quando è un giovane teenager, mentre ilracconterà la storia ...

