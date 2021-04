A Napoli riaprono i parrucchieri | “Abusivi fanno arrabbiare Ho perso molto clienti”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La Campania è tornata in zona arancione e tra gli esercizi commerciali che, barbieri e, affollati già dal primo mattino anche grazie alla possibilità di anticipare l’apertura. Tutti in questi giorni hanno raccolto le prenotazioni via WhatsApp e, in alcuni casi, isono arrivati davanti dal negozio già alle 7. Dopo un lungo stop e le tante difficoltà economiche legate alla pandemia, nessuno ha pensato di rispettare il tradizionale giorno di chiusura. “Abbiamo meno prenotazioni rispetto al rientro dal lockdown. Questa zona rossa è stata un po’ diversa. Anche io ho avuto richieste di andare a domicilio che non ho accettato ma so che molti lo hanno fatto”. Così all’Ansa Carmine Melito, giovane parrucchiere che lavora in pieno centro a, ...