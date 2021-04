Videogiochi | le 10 lampade a tema gaming da non perdere

Leggi su gqitalia

(Di domenica 18 aprile 2021) L'illuminazione di una casa è fondamentale. Condiziona il nostro umore, il nostro benessere e molto altro. E rende l'ambiente accogliente e allegro. Se poi siamo amanti dei, perché non concederci qualche tocco di design luminoso a? Lesono molto divertenti. Perfette per gli angoli della nostra casa in cui vogliamo aggiungere un tocco di leggerezza, ci ricordano i nostri videogame preferiti e divertiranno sicuramente gli ospiti. Pac-Man lampada pacman.jpg Pacman Lampada Pac-Man suoni Se iclassici sono la vostra passione, non potete non avere una pallina Pac-Man sul comodino. Non è soltanto una fonte di luce, ma anche di suoni. Con un telecomando potete infatti far partire la mitica musichina e vi troverete subito immersi nel labirinto ...