Veretout sogna la Nazionale | “Farò di tutto per indossare questa maglia”

(Di domenica 18 aprile 2021) Jordan, centrocampista della Roma, ha parlato a RTL, canale francese, in cui ha confessato il suo sogno di giocare con ladove però non ha ancora fatto una presenza. Maci crede dila divisa bleu: “Per meladellaè un sogno. Ci sono arrivato nell’Under 18, con una grande generazione di talenti, e abbiamo vinto il Mondiale Under 20.diper, è sicuramente un sogno”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

