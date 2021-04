Uefa: "Chi va in Superlega sarà escluso da tutto. I giocatori fuori dalle Nazionali" (Di domenica 18 aprile 2021) "Questo persistente interesse personale di pochi va avanti da troppo tempo. Quando è troppo è troppo" Leggi su rainews (Di domenica 18 aprile 2021) "Questo persistente interesse personale di pochi va avanti da troppo tempo. Quando è troppo è troppo"

Advertising

Gazzetta_it : #Superlega, l' #Uefa prepara una causa da 50 miliardi. E fuori chi partecipa - forumJuventus : Caos Superlega, Juve firmataria insieme alle big inglesi, spagnole e italiane. La Uefa prepara causa da 50 miliardi… - rflgreco : @DavideZancky Ciao Davide, di sicuro non ci si può stupire che cerchino di conservare incarichi e sacche di potere,… - PerIColori : Penso che la super lega sia semplicemente il pazzo sogno di gente che vorrebbe il campionato più competitivo di sem… - Genny72975357 : @FBiasin Giustamente per chi ha montagne di debiti è un modo per fare un po' cassa e almeno mettere la testa fuori… -