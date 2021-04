Uccisa con una coltellata: aveva 32 anni e si era trasferita da Lucca ad Aosta (Di domenica 18 aprile 2021) L'avrebbero ucisa con una coltellata alla gola: si chiamava Serban Radula e aveva 32 anni. Di origine romena aveva vissuto a Lucca, dove abita la sorella, prima di trasferirsi ad Aosta. Il corpo si trovava nel bagno dell'alloggio in cui viveva, in affitto, al primo piano di un palazzo in viale Partigiani. A trovarlo sono stati i vigili del fuoco che sono entrati nell'abitazione di primo mattino, dopo che la sorella, giunta nella notte dalla Toscana, aveva dato l'allarme in quanto non riusciva a contattarla al telefono L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 18 aprile 2021) L'avrebbero ucisa con unaalla gola: si chiamava Serban Radula e32. Di origine romenavissuto a, dove abita la sorella, prima di trasferirsi ad. Il corpo si trovava nel bagno dell'alloggio in cui viveva, in affitto, al primo piano di un palazzo in viale Partigiani. A trovarlo sono stati i vigili del fuoco che sono entrati nell'abitazione di primo mattino, dopo che la sorella, giunta nella notte dalla Toscana,dato l'allarme in quanto non riusciva a contattarla al telefono L'articolo proviene da Firenze Post.

