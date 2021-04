Tsitsipas conquista l’ATP di Montecarlo (Di domenica 18 aprile 2021) È Stefanos Tsitsipas il campione del “Masters 1000” di Montecarlo. Il torneo di tennis ha visto i tennisti più forti del mondo sfidarsi per il trofeo che alla fine ha portato a casa il greco. Il giovane prodigio del tennis ha battuto per 6-3 6-3 l’avversario russo Andrey Rublev che è rimasto a mani vuote. . Mahesh Bhupathi: “Federer è un atleta incredibile” , quali le sue considerazioni? Stefanos Tsitsipas piano piano si sta imponendo nel mondo del tennis. Il 22enne greco ha trionfato al “Masters 1000” di Montecarlo vincendo il primo trofeo della carriera. Primo premio che sicuramente non sarà l’ultimo dato il grande talento che possiede. Tsitsipas al momento occupa il posto numero 5 nel ranking ATP ma vuole cercare di avanzare sempre di più. Quello di Montecarlo è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 18 aprile 2021) È Stefanosil campione del “Masters 1000” di. Il torneo di tennis ha visto i tennisti più forti del mondo sfidarsi per il trofeo che alla fine ha portato a casa il greco. Il giovane prodigio del tennis ha battuto per 6-3 6-3 l’avversario russo Andrey Rublev che è rimasto a mani vuote. . Mahesh Bhupathi: “Federer è un atleta incredibile” , quali le sue considerazioni? Stefanospiano piano si sta imponendo nel mondo del tennis. Il 22enne greco ha trionfato al “Masters 1000” divincendo il primo trofeo della carriera. Primo premio che sicuramente non sarà l’ultimo dato il grande talento che possiede.al momento occupa il posto numero 5 nel ranking ATP ma vuole cercare di avanzare sempre di più. Quello diè ...

