Terremoto: forte scossa coinvolge due Regioni, paura e gente in strada (Di domenica 18 aprile 2021) forte scossa di Terremoto al tramonto: due le Regioni coinvolte. Molta paura tra la popolazione. Per ora nessuna notizia di danni importanti. Una forte scossa di Terremoto si è verificata al tramonto nelle Marche. L’epicentro del sisma, di magnitudo 3.3, è stato individuato a Fiordimonte, a pochi chilometri da Macerata. La forte scossa è stata avvertita distintamente in tutte le Marche e anche nella vicina Umbria, Foligno dista dal capoluogo marchigiano soltanto 32 km, Perugia 58. Non si registrano al momento danni importanti alle cose e feriti tra la popolazione, soltanto centinaia di chiamate al centralino della prima emergenza e come al solito le segnalazioni via social, soprattutto su ... Leggi su chenews (Di domenica 18 aprile 2021)dial tramonto: due lecoinvolte. Moltatra la popolazione. Per ora nessuna notizia di danni importanti. Unadisi è verificata al tramonto nelle Marche. L’epicentro del sisma, di magnitudo 3.3, è stato individuato a Fiordimonte, a pochi chilometri da Macerata. Laè stata avvertita distintamente in tutte le Marche e anche nella vicina Umbria, Foligno dista dal capoluogo marchigiano soltanto 32 km, Perugia 58. Non si registrano al momento danni importanti alle cose e feriti tra la popolazione, soltanto centinaia di chiamate al centralino della prima emergenza e come al solito le segnalazioni via social, soprattutto su ...

Advertising

epynefrina : Ho appena sentito un terremoto, non era molto forte ma ormai sono talmente traumatizzata che mi sento male - lacittanews : Una forte scossa di terremoto si è verificata oggi pomeriggio alle 16.14 italiane (22.14 all’epicentro) sull’isola… - InMeteo : Forte terremoto in Taiwan, si temono danni. Paura anche a Taipei - bisagnino : Terremoto in Iran, una forte scossa scuote il sud del Paese - cristypett0 : Lo scrivo in italiano che è meglio Il prurito di culo è più forte del terremoto -