Serie A, Napoli-Inter 1-1: autogol di Handanovic, Eriksen trova il pari e salva i nerazzurri. La classifica (Di domenica 18 aprile 2021) Non vanno oltre il pari Napoli e Inter.Si conclude con il pareggio il big match del "Maradona" tra Napoli e Inter, che ha chiuso la 31^ giornata di Serie A. Il match parte subito con ritmi alti con il primo possesso palla per i nerazzurri: Lukaku, lanciato solo in area, prova a spaventare Meret che esce con i piedi fuori area in anticipo. Brivido anche per Handanovic al 15° attaccato in possesso da Osimhen, con il portiere che rinvia poco prima dell'arrivo dell'attaccante di Gattuso. La vera prima palla gol per l'Inter, si concretizza solo al 29°: Brozovic lancia Lukaku in area di rigore con un tiro-cross insidioso, la palla però si impenna e sbatte sulla traversa. Al 36' Handanovic va in presa bassa su un tiro di ... Leggi su mediagol (Di domenica 18 aprile 2021) Non vanno oltre il.Si conclude con il pareggio il big match del "Maradona" tra, che ha chiuso la 31^ giornata diA. Il match parte subito con ritmi alti con il primo possesso palla per i: Lukaku, lanciato solo in area, prova a spaventare Meret che esce con i piedi fuori area in anticipo. Brivido anche peral 15° attaccato in possesso da Osimhen, con il portiere che rinvia poco prima dell'arrivo dell'attaccante di Gattuso. La vera prima palla gol per l', si concretizza solo al 29°: Brozovic lancia Lukaku in area di rigore con un tiro-cross insidioso, la palla però si impenna e sbatte sulla traversa. Al 36'va in presa bassa su un tiro di ...

