Senza casco in monopattino | cade e sbatte la testa | è gravissima

(Di domenica 18 aprile 2021)dal: è grave una donna di 41 anni, che è stata portata in ospedale in codice rosso. L'incidente è avvenuto a Firenze sabato sera, intorno alle 19.45, in via Stibbert. La ...

Advertising

YouTvrs : Senza casco sul #Monopattino, cade e batte la testa: 41enne gravissima - - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Firenze, cade dal monopattino senza casco: grave una donna di 41 anni - OperaFisista : Firenze, cade dal monopattino senza casco: grave una donna di 41 anni - rep_firenze : Firenze, cade dal monopattino senza casco, grave donna di 41 anni [aggiornamento delle 11:10] - Profilo3Marco : RT @ilmessaggeroit: Firenze, cade dal monopattino senza casco: grave una donna di 41 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Senza casco

Cade dal monopattino: è grave una donna di 41 anni, che è stata portata in ospedale in codice rosso. L'incidente è avvenuto a Firenze sabato sera, intorno alle 19.45, in via Stibbert. La 41enne a bordo del ...La donna, di origini spagnole ma da tempo residente nel fiorentino, erae cadendo ha battuto la testa contro la ruota di un'auro in sosta. È stata portata in ospedale in codice rosso con ...Si parla di tornare davvero sulla Luna, si azzarda di spingersi fino a Marte, sul tavolo ci sono decine di miliardi di dollari e attorno al tavolo ci sono appunto i più noti miliardari ...Firenze, 18 apr. - (Adnkronos) - Cade dal monopattino senza casco: è grave una donna di 41 anni, che è stata portata in ospedale in codice rosso.